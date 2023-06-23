23 Июня 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Сенатор Шейкин призвал привлечь IT-компании к промышленному туризму

В условиях роста интереса к промышленному туризму к этой программе необходимо подключить предприятия IT-сферы из разных регионов страны. Так считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, который написал об этом статью в "Парламентской газете".

Амурская область, которую он представляет в Совете Федерации, стала лучшей среди регионов в развитии промтуризма, завоевав награду II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации "Территория промышленного туризма".

Для IT-предприятий это начинание могло бы стать способом продвижения своей продукции, повышения популярности и привлечения новых клиентов, считает Шейкин. Для туристов это было бы уникальной возможностью посетить места, где разрабатываются технологии. Через промтуризм можно привлечь в IT новые кадры, особенно молодежь. Они должны знать не только имена заграничных айтишников.

В целом включение отечественных IT-компаний в программу промышленного туризма — это шаг в развитии и туризма, и IT-отрасли, полагает сенатор.

Теги: промышленный туризм, IT


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