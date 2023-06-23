23 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

12% проб питьевой воды в Челябинске не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям

В Челябинске 12,2% проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За январь-май 2023 года из распределительной сети городского водопровода было исследовано 238 пробы питьевой воды, 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (7,2%), три пробы по микробиологическим показателям (1,3%).

МУП "ПОВВ" вынесено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в части доведения качества холодной воды в соответствие гигиеническим нормативам.

Из 28 проб горячей воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям семь пробы, одна проба не соответствовала по микробиологическим показателям.

В ведомстве рассказали, что в 2023 году жители жаловались на ухудшение качества горячей воды. В связи с этим городской мэрии рекомендовали организовать работу управляющих организаций по выполнению лабораторных исследований качества питьевой воды и горячей воды в рамках производственного контроля на границе балансовой принадлежности и подаваемой в краны потребителей, а также принять меры по контролю организации промывок систем горячего водоснабжения многоквартирных домов управляющими организациями.

Теги: вода, питьевая вода,


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