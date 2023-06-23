23 Июня 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Дворник-нелегал, произвол ТСЖ и очередь в детсад: глава медфракции Екатеринбурга выслушал проблемы горожан

Глава медицинской фракции Екатеринбурга, депутат гордумы Алексей Вихарев провел онлайн-прием граждан. В этот раз к нему за помощью обратились с самыми разнообразными просьбами: помочь дворнику-нелегалу, разобраться с произволом ТСЖ и не позволить льготникам занять свободное место в детском саду. Подробнее о каждой истории депутат рассказал в своих социальных сетях.

К главе медфракции обратились жильцы дома на ул. Таганской - они коллективно просят помочь их дворнику, получившему накануне инсульт. Мужчина на протяжении трех лет хорошо выполнял свои обязанности и успел со многими подружиться, однако с февраля он не может даже самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Ситуацию осложняет не только нехватка денег на реабилитацию, но и отсутствие гражданства России.

"Узнаю в рамках медицинской фракции, что можно сделать. А также уточню у специалистов состояние мужчины", - написал Вихарев.

Следующей к депутату обратилась Гульнара – мать-одиночка из Чкаловского района. У женщины двое детей, одному из которых уже исполнись два года, однако есть опасения, что в детский сад он может так и не пойти. В последнее время значительно увеличилось количество льготников, из-за чего в очереди на место в детсад ребенок Гульнары опускается все ниже. Когда сыну исполнится три года, женщина собиралась выйти на работу, чтобы выплачивать ипотеку, однако с ребенком на руках сделать это будет невозможно.

"Выясню в районном отделе образования, как обстоят дела с очередью. В любом случае с 3-х лет детям должно быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении", - заявил депутат.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Алексей Вихарев

К Вихареву также в очередной раз пожаловались на произвол ТСЖ, в этот раз на Шаумяна, 103 к.1. По словам местного жителя Павла, уже несколько лет на территории дома функционирует нелегальная парковка, мусор и грязь , распространяющиеся из-за ТЦ рядом, никто не убирает, колясочную переоборудовали под офис, жильцам перекрыли доступ в подвалы, из-за чего невозможно проверить поддерживается ли там порядок, а во время замены лифтов был настоящий скандал.

"Павел уже пытался неоднократно проверить деятельность ТСЖ и призвать их к ответу, но результаты были только в решении текущих запросов жильцов. По словам мужчины, в доме проживает много пожилых людей. В правлении ТСЖ им хамят в ответ, ничего не меняют. Сразу сказал Павлу, что быстро победы тут не добиться. Попрошу моего юриста, которая специализируется на вопросах ЖКХ, связаться с жителем. Будем разбираться, что мы можем сделать, как помочь", - пообещал Вихарев.

Напомним, Алексей Вихарев победил на праймериз "Единой России", собрав рекордное количество голосов в своем округе. В то время, как у прочих кандидатов в гордуму города всего по 200 с небольшим голосов, у Алексея Вихарева их 6 тыс. 682.

Теги: Вихарев, медфракция, Екатеринбург, прием, дворник, детсад, ТСЖ


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