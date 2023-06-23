На Урале суд взыскал в пользу инвалида почти 10 млн рублей

На Среднем Урале суд взыскал в пользу инвалида более 9,9 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 26 июня 2021 года в индивидуальном жилом доме в Артемовском районе произошел пожар. В результате владельцу жилья – инвалиду 2 группы – был причинен материальный ущерб.

Экспертиза показала, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Скачок напряжения, ставший причиной пожара, произошел во внешней электросети, что находится в зоне эксплуатационной ответственности сетей организации электроснабжения.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с организации суммы причиненного материального ущерба. В итоге суд взыскал в пользу инвалида свыше 9,9 млн рублей.