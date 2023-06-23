На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка

На Камчатке началось извержение на вулкане Ключевская сопка. Ночью сейсмологи зафиксировали рост амплитуды вулканического дрожания, также показалось свечение в западной части вершинного кратера. Эксперты отмечают, что активизировались и другие вулканы – Мутновский и Карымский, сохраняют активность Шивелуч и Безымянный.

Местным жителям и туристам в МЧС рекомендовали воздержаться от посещения этих вулканов и не приближаться к ним ближе чем на 25 км.