СМИ: Секретная система ВМС США зафиксировала звук взрыва "Титана" после его пропажи

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала взрыв батискафа "Титан" через несколько часов после потери связи с ним. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота.

По словам источника газеты, экспертами был проведен анализ акустических данных, в результате чего они выявили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где находился "Титан" в момент потери связи.

Напомним, вчера в зоне пропажи батискафа "Титан" были обнаружены обломки неизвестного происхождения. Их удалось найти с помощью дистанционного управляемого аппарата (ROV), сообщили в береговой охране США. Позднее ведомство заявило, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Экипаж "Титана" погиб из-за имплозии подводного судна, заявил представитель береговой охраны США. Из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжало, как банку, в 487 метрах от места крушения "Титаника", пишет Mash.

Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого исчезла с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, а также еще несколько человек. Жена генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком супружеской пары Исидора и Иды Штраусов, погибших при крушении "Титаника".