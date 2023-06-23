23 Июня 2023
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Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Кравцов сообщил об обучении школьников работе с оружием

Обучение работе с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках основ безопасности жизнедеятельности в школах будет для желающих, но ученикам это интересно.

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ", - заявил он, сообщает РИА "Новости".

Ранее Кравцов сообщал, что министерство просвещения РФ обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.

Теги: оружие, школа, дети,


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