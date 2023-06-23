Госдума принимает законопроект, меняющий систему получения водительских прав

Госдума принимает проект закона, меняющий систему получения водительских прав в России.

Выданные за рубежом удостоверения потребуется обменять на российские в течение года после получения вида на жительство или российского паспорта, при этом процедура подтверждения документов для владельцев легковых авто и мотоциклов будет проще, чем для водителей грузовиков и автобусов.

Принятый вчера во втором чтении законопроект правительство внесло в Госдуму в 2022 году, в ноябре его приняли в первом чтении. Третье чтение пройдет на предстоящей неделе. Согласно поправкам, запрещено будет претендовать на права категории D гражданину, который не имеет стажа управления легковым авто или грузовиком сроком как минимум год. Водители, имеющие открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при условии, что стаж управления легковым авто также составляет не менее года.

По данным ГИБДД, в 2022 году граждане РФ и иностранцы обменяли 44,5 тыс. удостоверений, выданных за пределами страны, на российские (в 2021 году — 30,9 тыс., в 2020 году — 29,4 тыс.).

Еще одна поправка усиливает контроль за автошколами. В настоящее время для получения образовательной лицензии им необходимо предоставить заключение ГИБДД о соответствии требованиями учебно-материальной базы — учебных классов, площадки, учебных авто и т. д. Подтверждать этот документ не требуется. Автошколы предлагается обязать иметь постоянно действующее заключение и регулярно обновлять его, сообщает "Коммерсант".