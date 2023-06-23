Российские власти предлагают запретить цветные пластиковые бутылки

В 2024 году власти России планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков.

Об этом говорится в документах Российского экологического оператора. Данные сроки закреплены в федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла". Отмечается, что такую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку.

В Минпромторге отмечают, что ПЭТ всего лишь рекламный ход, а не производственная необходимость, их можно ограничить в обороте. В ведомстве предлагают ввести запрет и на другие виды упаковки, например тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовались нерастворимые клеи. В Минприроды с этим согласны, но отмечают, что такие ограничения должны быть плавными, с переходными периодами, сообщают "Известия".