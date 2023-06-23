23 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Пресс-служба партии &quot;Новые люди&quot;

СМИ: "Новые люди" планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 года

Партия "Новые люди" рассчитывает принять участие в выборах президента России в 2024 году и выдвинуть своего кандидата.

Как заявил председатель партии и ее думской фракции Алексей Нечаев, это произойдет, "если не будет ничего чрезвычайного". Однако кого именно партия выставит на выборы – не сообщается. По словам Нечаева, сейчас это обсуждается. Сегодня для партии важна кампания по выборам мэра Москвы. "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы и соратника Нечаева Владислава Даванкова. Именно на мэрской кампании партия планирует протестировать какие-то положения программы, чтобы потом выставить кандидата на президентские выборы, сообщают "Ведомости".

Для "Новых людей", которые были созданы в 2020 году, это будет первая президентская кампания. В 2021 году партия прошла в Госдуму, набрав 5,32% голосов избирателей.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов заявил, что предлагает выдвинуть в 2024 году на выборах президента Владимира Путина. Сам Миронов выдвигаться не собирается.

Теги: выборы президента, Новые люди, партии


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Ранее 20.05.2023 14:37 Мск Миронов предложил выдвинуть в президенты России Путина от партии "Справедливая Россия – За правду"

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