Крупнейшие банки РФ повысили ставки по вкладам в юанях

Шесть крупнейших банков России, среди которых "Сбер" и ВТБ, за последний месяц повысили проценты по депозитам в юанях.

Как заявили в Центробанке, так кредитные учреждения привлекают средства, чтобы наращивать кредитование в китайской валюте. На рынке отметили, что сохраняется дефицит юаней, поскольку спрос на них со стороны предпринимателей превышает предложение. Как считают аналитики, проценты по вкладам могут поднять и другие банки.

Как сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в стране по-прежнему недостаток юаней: как наличных, так и безналичных. Дисбаланс вызван тем, что российские предприниматели закупают товары в Китае за местную валюту — поэтому растет спрос на нее внутри РФ.

Чтобы удовлетворить его, банки поднимают ставки по юаневым депозитам, сообщают "Известия".