В России стремительно увеличивается спрос на труд

В России стремительно увеличивается спрос на труд.

За два месяца количество вакансий в базе "Работа России" выросло на 12,5%. Как следует из обзора Минтруда, максимально быстро растет спрос на работников промышленно-производственного сектора, на который приходится каждое третье предложение — 660 тыс. вакантных мест. Как следствие, в этом секторе растут зарплаты.

Так, количество вакансий с оплатой свыше 200 тыс. руб. в промышленности почти в 80 раз превышает предложения для работников IT-сферы. В Минтруде связывают тенденцию с импортозамещением, которое активно началось в промышленности. В министерстве ожидают, что в течение ближайших пяти лет для ключевых направлений производственного сектора потребуется еще 1 млн сотрудников, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в крупных российских городах в 2022 году чаще стали искать работу. Соискательская активность выросла там более чем на 40%.