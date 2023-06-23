23 Июня 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Названа самая дружелюбная к релокантам страна бывшего СССР

Жители стран ближнего зарубежья спокойно относятся к приехавшим в последнюю волну релокации из России.

Согласно исследованию Центра социального проектирования "Платформа" и компании "ОнИн" в девяти странах бывшего СССР, в Казахстане и Белоруссии более 50% участников исследования уверены, что релоканты не окажут существенного влияния на их жизнь. О вреде заявили 21% опрошенных в Грузии, которая лидирует по количеству людей с такой позицией. Участники исследования жалуются, что наплыв новых жителей приводит к удорожанию стоимости жизни, появлению конфликтов на фоне разного менталитета или ценностей.

При этом в Грузии больше 40% опрошенных считают, что приехавшие россияне могут принести пользу. В Армении такого мнения придерживаются 73%. Появление высококвалифицированных специалистов, рост спроса на услуги, возможности заработка для местных жителей приветствуют жители Таджикистана (55%), Киргизии (42%). В Узбекистане опрошенные указывали, что рады приезду специалистов (46%), однако лишь 23% считают, что это повлияет на технологичность их страны, сообщает РБК.

Теги: СССР, релоканты


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