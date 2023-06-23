Рогозин: ВСУ применяют новую тактику

Войска Украины начали применять новую тактику.

Как сообщил в Telegram экс-глава "Роскосмоса", руководитель действующей в зоне спецоперации добровольческой группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин, речь идет, в том числе о районе Орехово Запорожской области. По его словам, десант на бронемашинах на большой скорости подвозят как можно ближе к лесополосе, сбрасывают его и снова возвращаются за новым десантом.

"Тяжелой техники не видно днем, она ожидает темное время суток для наступления, рассчитывая на дефицит у нашей армии ночных средств обнаружения и поражения", — заявил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил об активизации боевых действий в районе Орехова.