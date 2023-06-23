АТОР хочет перенести введение "Электронной путевки" из-за угрозы взломов

Ассоциация туроператоров России обратилась в Минэкономразвития с предложением о переносе сроков введения системы "Электронная путевка".

Организация просит перенести запуск системы как минимум на год, следует из письма в адрес министра экономического развития Максима Решетникова. Это обусловлено тем, что туроператоры и россияне опасаются хакерских взломов и атак, которым может быть подвергнута система. В АТОР ссылаются на заявление Роскомнадзора о том, что за данными "российских граждан началась охота".

" «Электронная путевка» будет хранить как персональные данные россиян, так и детали туристических поездок, что делает этот объем данных привлекательным для хакеров. В ситуации, когда невозможно исключить намеренное причинение вреда российским гражданам путем публикации, сбора и анализа сведений, составляющих их персональные данные, целесообразно будет приостановить запуск системы «Электронная путевка» ", – говорится в обращении Ассоциации, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.