Президент Украины уволил своего посла в Белоруссии

Игорь Кизим уволен поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии. соответствующий указ сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Причин увольнения не раскрывается.

Ранее в МИД Украины осудили встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и и.о. главы ДНР Дениса Пушилина. Из-за этого Украина собралась отозвать своего посла, коим являлся Игоря Кизима. Во внешнеполитическом министерстве Украины сочли встречу "очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Белоруссии", направленным на поддержку России.