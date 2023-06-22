Индонезия решила отказать России в возобновлении безвизового режима

Россиянам, желающим отправиться в Индонезию, никак не обойтись без визы. Накануне в Индонезии решили, что безвизовые посещения граждан определенного ряда стран оказались неэффективными, а потому возобновлять их нецелесообразно, передает издание The Jakarta Post со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.

По его словам, вопреки всем опасениям, такое решение напротив пойдет туристической индустрии страны на пользу, улучшив качество туризма.

Всего в списке стран, в которые Индонезия не собирается возвращать возможность безвизового режима, числится 159 позиций. В их числе и Россия.

Напомним, что ограничения были введены 7 июня. Путешествовать без визы могут только граждане стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).