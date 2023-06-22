ROV нашел обломки в месте, где предположительно пропал "Титан"

В зоне пропажи батискафа "Титан" были обнаружены обломки неизвестного происхождения. Их удалось найти с помощью дистанционного управляемого аппарата (ROV), сообщают в береговой охране США.

Напомним, что "Титан" вместе с экипажем отправились к обломкам Титаника 19 июня, однако уже несколько дней не выходят на связь. Сейчас эксперты единого командования оценивают информацию. Предстоит выяснить, принадлежат ли найденные обломки пропавшему батискафу.

Напомним, в береговой охране США также сообщили, что сегодня воздух в Титане должен был закончиться. Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, чей друг находится на борту аппарата, сообщил, что ситуация с батискафом "практически близка к фатальной, а может быть, и фатальная".

Американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, а также еще несколько миллиардеров. Жена генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком супружеской пары Исидора и Иды Штраусов, погибших при крушении "Титаника"