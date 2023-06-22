СБУ заявила, что РАРС угрожает национальной безопасности Украины

Российская ассоциация защиты религиозной свободы была внесена в список организаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

К такому решению пришла Служба безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАРС.

На сайте СБУ указано, что любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность партий или организаций, внесенных в список, строго под запретом на территории Украины. С ними также запрещено как-либо сотрудничать.