22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

СБУ заявила, что РАРС угрожает национальной безопасности Украины

Российская ассоциация защиты религиозной свободы была внесена в список организаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

К такому решению пришла Служба безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАРС.

На сайте СБУ указано, что любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность партий или организаций, внесенных в список, строго под запретом на территории Украины. С ними также запрещено как-либо сотрудничать.

Теги: СБУ, РАРС, угроза безопасности


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