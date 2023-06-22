Президент ЦСКА Гинер подтвердил возвращение Марио Фернандеса

Бразильский защитник Марио Фернандес возвращается в ЦСКА. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на президента клуба Евгения Гинера.

Напомним, что бразильский спортсмен решил взять полугодовую паузу в прошлом году. После этого он стал играть в бразильском "Интернасьонале", однако в апреле заявил, что покидает клуб. Причиной стало желание вернуться обратно в РФ.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до июня следующего года. За время, проведенное в клубе, он трижды становился чемпионом России, дважды завоевывал Суперкубок, а также получил Кубок страны.