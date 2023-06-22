22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Производители мебели IKEA запускают франшизу в России

В России появится очередной магазин, альтернативный IKEA, ушедшему из страны. Производством мебели займутся те, кто изготавливал ее и для шведской компании. Первый магазин под названием "Гуд Лакк" откроется в Москве.

Как сообщает РИА Новости на ссылкой на пресс-службу "Гуд Лакк", московский магазин на площади 300 кв.м. откроется уже 1 июля в мебельном кластере бизнес-парка "Румянцево". Всего в текущем году планируется открыть до 15 магазинов по Москве и Санкт-Петербургу, а в дальнейшей перспективе франшиза разрастется на более чем 1 тыс. магазинов по всей России с выходом на Белоруссию.

Производить знакомую многим мебель будут российские и белорусские компании Novus Industry, Mebelain и Delcom. Ведутся переговоры, чтобы добавить в команду также фабрик "Лузалес" в Ленинградской области и "Слотекс" в Новгородской области. Все они изготавливали мебели или товары для шведской сети.

ГУД ЛАКК — проект, объединяющий производителей, которые раньше работали на ИКЕА. Да, они немного поменяли внешний вид и названия. Но дизайн, качество, простота покупки и легкость сборки — все это осталось на прежней высоте. Да и названия теперь легче выговорить и запомнить", - утверждают в пресс-службе.

 

Напомним, ранее стало известно, что IKEA планировала найти таких покупателей своего российского бизнеса, которые продолжили развивать производство с новым ассортиментом. Компании "Лузалес" и "Слотекс" подходят под эти критерии.

Теги: мебель, IKEA, франшиза


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