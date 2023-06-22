22 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

22 июня на Мамаевом кургане открыли памятный знак астраханцам-участникам Сталинградской битвы

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, на Мамаевом кургане был открыт памятный знак астраханцам - участникам Сталинградской битвы. Монумент был воздвигнут на пожертвования жителей Астраханской области.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

"Воинский мемориал станет еще одним символом бесстрашия и мужества наших дедов и прадедов, их беззаветной преданности Родине, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - Благодарю астраханских историков, общественников, жителей региона за работу по установке памятного знака".

памятник, великая отечественная(2023)|Фото: astrobl.ru

«Астраханцы сделали ещё один важный шаг по сохранению исторической правды, увековечению памяти защитников Сталинграда. От имени волгоградцев благодарю вас за ваше отношение к нашей общей истории, памяти о защитниках нашей Родины", - отметил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

По словам советника астраханского губернатора Эдуарда Захарьяша, на возведение мемориала астраханцы собрали около миллиона рублей: «Это очень сложный проект. Надо было подготовить техническую документацию, пройти экспертизу, заказать материалы, найти соответствующих мастеров. Каждый сделанный шаг лично контролировал Игорь Бабушкин».

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Одержать победу в Сталинградской битве помогали более 25 тысяч астраханцев, четыре тысячи из них похоронены на волгоградской земле.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: мамаев курган, игорь бабушкин, памятник астраханцам


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