22 июня на Мамаевом кургане открыли памятный знак астраханцам-участникам Сталинградской битвы

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, на Мамаевом кургане был открыт памятный знак астраханцам - участникам Сталинградской битвы. Монумент был воздвигнут на пожертвования жителей Астраханской области.

"Воинский мемориал станет еще одним символом бесстрашия и мужества наших дедов и прадедов, их беззаветной преданности Родине, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - Благодарю астраханских историков, общественников, жителей региона за работу по установке памятного знака".

«Астраханцы сделали ещё один важный шаг по сохранению исторической правды, увековечению памяти защитников Сталинграда. От имени волгоградцев благодарю вас за ваше отношение к нашей общей истории, памяти о защитниках нашей Родины", - отметил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам советника астраханского губернатора Эдуарда Захарьяша, на возведение мемориала астраханцы собрали около миллиона рублей: «Это очень сложный проект. Надо было подготовить техническую документацию, пройти экспертизу, заказать материалы, найти соответствующих мастеров. Каждый сделанный шаг лично контролировал Игорь Бабушкин».

Одержать победу в Сталинградской битве помогали более 25 тысяч астраханцев, четыре тысячи из них похоронены на волгоградской земле.