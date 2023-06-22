В Астраханской области дума одобрила закон, инициированный губернатором - соцподдержка астраханцев-участников СВО и членов их семей увеличивается

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В Астраханской области дума одобрила закон, инициированный губернатором - соцподдержка астраханцев-участников СВО и членов их семей увеличивается

Сегодня депутаты областной Думы Астраханской области единогласно поддержали инициативу губернатора Игоря Бабушкина  и приняли новый закон о соцподдержке астраханцев-участников СВО и членов их семей.

"С 75 до 150 тысяч рублей увеличивается размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт на военную службу с 1 июня 2023 года. На эту выплату также будут иметь право астраханцы, служащие в нашем именном дивизионе «Лотос», причем независимо от даты заключения контракта. 

астраханская дума(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Вводим новые региональные единовременные выплаты участникам СВО, получившим увечья в бою. Если ранение, травма или контузия лёгкие, выплата составит 250 тысяч рублей, если тяжелые – 500 тысяч рублей. Выплаты в рамках принятого закона будут осуществляться с 1 июня 2023 года", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

астраханская дума(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Кроме бойцов, на территории новых российских регионов в служебных командировках находятся также невоенные астраханцы: врачи, строители, работники ЖКХ, госслужащие. В отношении них, а также членов их семей губернатор внёс на рассмотрение соответствующий законопроект, который также сегодня приняли региональные парламентарии. 

Теги: игорь бабушкин, бойцы сво, областная дума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети