В Астраханской области дума одобрила закон, инициированный губернатором - соцподдержка астраханцев-участников СВО и членов их семей увеличивается

Сегодня депутаты областной Думы Астраханской области единогласно поддержали инициативу губернатора Игоря Бабушкина и приняли новый закон о соцподдержке астраханцев-участников СВО и членов их семей.

"С 75 до 150 тысяч рублей увеличивается размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт на военную службу с 1 июня 2023 года. На эту выплату также будут иметь право астраханцы, служащие в нашем именном дивизионе «Лотос», причем независимо от даты заключения контракта.

"Вводим новые региональные единовременные выплаты участникам СВО, получившим увечья в бою. Если ранение, травма или контузия лёгкие, выплата составит 250 тысяч рублей, если тяжелые – 500 тысяч рублей. Выплаты в рамках принятого закона будут осуществляться с 1 июня 2023 года", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Кроме бойцов, на территории новых российских регионов в служебных командировках находятся также невоенные астраханцы: врачи, строители, работники ЖКХ, госслужащие. В отношении них, а также членов их семей губернатор внёс на рассмотрение соответствующий законопроект, который также сегодня приняли региональные парламентарии.