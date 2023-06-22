22 Июня 2023
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Общество
Фото: форум Утро

У миллиардера Сергея Галицкого скончалась жена

От онкологии скончалась супруга владельца ФК "Краснодар" и основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого Виктория. СМИ сообщают, что женщина умерла в Италии 14 июня, похороны прошли в Краснодарском крае, откуда супруги родом.

Последнее время Виктория проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам Галицкий — несколько лет назад в интервью он признался, что болеет и хочет перестроить работу в ФК "Краснодар", чтобы его возможное отсутствие не влияло на эффективность клуба.

Галицкий занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes за 2021 год. Его состояние оценивается в $3,5 млрд. В 2018 году Галицкий избавился от доли в "Магните", продав 29,1% акций ВТБ за 138 млрд руб. В 2019 г. основал свою винодельню.

Теги: сергей галицкий, виктория галицкая, онкология


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