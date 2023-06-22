В Челябинске суд оставил в СИЗО экс-замдиректора МКУ "Городская среда", обвиняемого в получении взяток

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя директора МКУ "Городская среда" Вадима Левченко, обвиняемого в получении взяток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Под арестом он пробудит до 20 июля.

Вадима Левченко обвиняют в 46 эпизодах получения взятки. По версии следствия, деньги он получал, действуя группой лиц, за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в Челябинске.