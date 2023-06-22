Зеленский подписал закон о запрете на ввоз книг из России и Белоруссии
Владимир Зеленский подписал указ о запрете ввоза на территорию Украины книг и других печатных изданий (газеты, журналы) из России, а также с территории Белоруссии. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект еще год назад. Президент Украины заявил, что считает этот закон "правильным".
Ранее при этом Зеленский называл закон противоречащим статье 24 Конституции Украины, в которого запрещаются ограничения по языковым признакам.