В Прикамье суд закрыл опасный детский лагерь

В Пермском районе суд приостановил деятельность оздоровительного летнего лагеря "Восток", расположенного в деревне Дворцовая Слудка Пермского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в лагере имеются нарушения противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства. Из-за этого нет возможности обеспечить безопасность детей. Кроме того, в лагере без разрешительных документов осуществлялась медицинская деятельность.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Работа лагеря приостановлена до момента устранения нарушений. Дальнейшее рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры района.