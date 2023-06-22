В Тамбовской области выросло количество пострадавших от взрыва на пороховом заводе

В Тамбовской области в результате взрыва на пороховом заводе пострадали 14 человек, пятеро погибли. Это следует из информации, опубликованной на сайте регионального правительства, которое сообщило о визите губернатора Тамбовской области Максима Егорова к пострадавшим.

Пациента, поступившего с тяжелой травмой головы, уже переводят из палаты реанимации. Два пациента лечатся в отделении нейрохирургии, по одному пациенту находятся в хирургическом и ожоговом отделениях. Еще один раненый работник находится в Котовской городской клинической больнице.

Напомним, 20 июня на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел взрыв, после чего начался пожар. Егоров заявил, что причина ЧП – человеческий фактор, это не теракт.