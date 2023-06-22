Rzeczpospolita: Яхта "Андромеда" не имеет отношения к подрыву "Северных потоков"

Польские следователи опровергают данные о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток" могла быть причастна яхта "Андромеда", сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на результаты следствия польской национальной прокуратуры.

По данным издания, пребывание экипажа яхты в польском порту длилось 12 часов, на борт ничего не загружали.

Польские следователи не исключают, что "у "Андромеды" скорее всего была другая цель - направить следствие в тупик", к самой диверсии экипаж яхты отношения не имел, передает ТАСС.

В мае СМИ писали, что к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны двое украинцев.

Согласно расследованию газеты, следователи в ФРГ наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины. По данным издания, агентство арендовало яхту "Андромеда", на которой подозреваемые плыли к ниткам газопровода.