Молодые комсомольцы Екатеринбурга устроили пикеты против электронного голосования

Несколько молодых представителей партии КПРФ в Екатеринбурге выступили против перехода на дистанционное электронное голосование. В связи с этим на центральных улицах уральской столицы прошли одиночные пикеты.

"Ленинский комсомол выступает против ДЭГ, т.к. невозможно никак проконтролировать честность избирательного процесса при электронном голосовании. Существует высокая вероятность подтасовки результатов и принуждения голосования бюджетников на рабочих местах. Депутаты должны выбираться народом, а не являться итогом электронной системы подсчета голосов, которую можно запрограммировать как угодно. Мы за честные и прозрачные выборы!" - отметил первый секретарь Екатеринбургского горкома ЛКСМ РФ Виталий Озеров.

Напомним, что в минувшие выходные в гайд-парке им.50-летия ВЛКСМ прошла аналогичная протестная акция при участии членов избирательных комиссий со всего региона. Накануне депутаты гордумы Екатеринбурга также выступили против электронного голосования на выборах. В избиркоме отметили, что рассмотрят данный вопрос в течение июня.

Голосование на предстоящих осенью выборах в Свердловской области пройдет в течение двух дней – 9 и 10 сентября.