22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский слесарь перевел лжеспециалистам ЦБ почти 3,5 млн рублей

В Екатеринбурге телефонные аферисты заставили слесаря одного из уральских предприятий отдать им несколько миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, еще 25 мая с мужчиной связался неизвестный и представился "специалистом ЦБ РФ". Звонивший заявил, что на его имя якобы оформлено девять кредитов, и на его счетах в банке, клиентом которого слесарь является, лежит 2,1 млн рублей. Лжеспециалист добавил, что для предотвращения хищения денег надо перевести их на счет регулятора, а потом они будут возвращены.

Уралец согласился и перевел на указанные счета имеющиеся у него накопления. Затем в течение нескольких дней звонки от "банковского работника" продолжались. Он убедил мужчину также оформить кредит и перевести его на "безопасные" счета.

А 6 июня потерпевшему позвонил неизвестный и потребовал внести "государственную пошлину в ЦБ для компенсации денежных средств". Екатеринбуржец взял из дома еще 300 тысяч, пошел к банкомату и перевел сумму на указанный счет. Всего по данной мошеннической схеме он лишился 3 млн 450 тысяч рублей (2 млн 400 тысяч – личные, 1 млн 50 тысяч – кредитные). Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские Екатеринбурга в очередной раз призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

Теги: мошенники, полиция, Екатеринбург


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