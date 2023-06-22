22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Главком ВМФ сообщил, когда примут на вооружение подлодку - носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон"

Стало известно, когда будет принята на вооружение атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон".

По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, она будет принята на вооружение России в 2023 году, как и сказал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Напомним, многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 г. на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.

Теги: Николай Евменов, ВМФ РФ, подлодка, "Белгород", "Посейдон"


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