22 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области сотрудники полиции выявили почти 400 нарушений в ходе операции "Нелегал"

В Челябинской области за три дня полицией Челябинской области выявили 395 нарушений миграционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Рейды проводились на железнодорожных станциях, вокзалах и в аэропорту Челябинска. Выявлено 48 преступлений в сфере миграции. Принято решение о депортации 41 иностранца, еще 34 закрыли въезд в страну.

Рейды в рамках операции "Нелегал" будут продолжаться.

Теги: мигранты, полиция, нарушения,


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