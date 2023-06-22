В Челябинской области сотрудники полиции выявили почти 400 нарушений в ходе операции "Нелегал"
В Челябинской области за три дня полицией Челябинской области выявили 395 нарушений миграционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Рейды проводились на железнодорожных станциях, вокзалах и в аэропорту Челябинска. Выявлено 48 преступлений в сфере миграции. Принято решение о депортации 41 иностранца, еще 34 закрыли въезд в страну.
Рейды в рамках операции "Нелегал" будут продолжаться.