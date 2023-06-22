22 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Из ФНБ выделят еще 42 млрд на производство Ту-214

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено почти 42 млрд руб. дополнительных средств на финансирование производства самолетов Ту-214, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Управляющий директор "Туполева" Вадим Королев заявил, что с 2027 года компания намерена производить до 20 машин в год (пока что заказчикам не передан ни один самолет).

"Подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 уже сегодня составляет до 150 единиц на период до 2032 года. Из которых на 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 самолетов подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков", - цитирует Королева РБК.

Основным заказчиком Ту-214 является "Аэрофлот". В прошлом году авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение о намерении купить 339 новых российских самолетов, в том числе 40 Ту-214. Эксперты отмечают, что интерьер Ту-214 разрабатывался 30 лет назад, поэтому в любом случае он будет дорабатываться под современные требования.

Теги: ту-214, производство, финансирование


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