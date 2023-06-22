ВСУ из "Градов" обстреливают сахарный завод в Курской области

ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артиллерия работает по предприятию больше часа практически без перерыва. Огонь ведется из "Градов".

Кроме того, Mash пишет, что в ближайшем селе Елизаветовка нет света. Мирные жители прячутся от обстрелов в подвалах. Воздушная тревога работает также в поселке Глушково.

В начале июня сообщалось, что ВСУ выпустили несколько ракет из РСЗО "Ураган" по Белгородской области. Осколками повреждены около 10 автомобилей и несколько домов в поселке Разумное.

Кроме того, ВСУ обстреляли "Градами" город Шебекино. В результате обстрела были повреждены несколько зданий.