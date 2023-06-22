В Екатеринбурге и еще пяти российских городах пройдет беговая экскурсия

Екатеринбург станет одним из шести российских городов, где этим летом реализуют культурно-спортивный проект для всей семьи RUTS.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, он представляет собой серию уличных забегов по всей стране, главная идея которых – не соревнование на скорость, а возможность погрузиться в среду города, узнать больше о его жизни, культуре и истории. Это своего рода беговая экскурсия, маршрут которой проходит по тротуарам, паркам, лестницам города и даже через здания и общественные пространства. Для участия не требуется специальной подготовки – дистанции можно преодолеть в комфортном темпе и даже шагом.

9 июля участники культурного забега исследуют исторический центр Екатеринбурга. Старт намечен на Плотинке, а каждому бегуну организаторы дадут аудиогид, который будет сопровождать его на всем пути. На выбор участникам предлагается две дистанции, большой круг и малый – примерно 10 и 5 километров. На финише, который расположится в Историческом сквере, каждый участник получит медаль из бетона и завтрак бегуна.

Проект RUTS стартовал в 2022 году в двух городах: Нижнем Новгороде и Калининграде. В 2023 году в нем участвуют уже шесть городов России. В уральской столице забег пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга. Для участия необходима регистрация на сайте.