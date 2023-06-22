Маркетплейс и ювелиры подсчитали, во сколько родителям Екатеринбурга обойдется выпускной 11-классника

Учащиеся 11 классов Екатеринбурга еще не поступили в вузы, а родителям уже перед этим придется отдать в среднем 7000 тыс. рублей. Такова плата за бюджетный образ для выпускника школы в уральское столице, не считая ювелирных украшений. При этом мужской образ, как показал анализ данных, выходит даже дороже. Соответствующее исследование совместно провели специалисты маркетплейса Ozon и аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV.

По данным Ozon, многие екатеринбургские выпускники стали собирать образ еще в начале года, причем это касается обоих полов. Спрос на выпускные наборы, как одежды, так и украшений, значительно вырос с января по май. В этом году значительная часть выпускников отдала предпочтение черно-белому стилю. Остальные же выбирают либо яркие летние образы, либо нежные пастельные.

"Черный и белый – это традиционные цвета, которые всегда остаются в моде. Гармоничный контраст этих оттенков позволяет создать стильный образ для любого мероприятия. Помимо этого, за счет одежды в черно-белых тонах можно создать бюджетный, но при этом внешне дорогой образ. Однако при этом многие выпускники в этом году выбирают не только классику, но и одежду ярких летних цветов или, наоборот, нежных пастельных оттенков. Расходы на образ для выпускного зависят не только от предпочтений в нарядах, но и от региона проживания. Большое всего на наряды тратят в Москве и Московской области, а меньше всего - в Татарстане", - пояснила директор по развитию бизнеса Ozon в категории Fashion Илоанга Ершова.

Бюджетный образ для девушек в среднем выходит на 7 тыс. 271 рубль, более 4,8 тыс. из которых уходят на одежду, обувь и аксессуары. Еще свыше 2,4 тыс. рублей придется отдать за косметику: около 862 рублей за парфюмерию, 328 рублей за помаду, 564 рубля за средство для укладки волос и 313 рублей за тени и тушь для ресниц. Несмотря на то, что парням не нужно сильно задумываться о макияже, из выпускной набор обойдется дороже - в 7 тыс. 578 рублей в бюджетном варианте. В него войдут: костюм или брюки с рубашкой, обувь и аксессуары.

От украшений в этом году выпускники тоже отказываться не собираются. По данным SOKOLOV, только с апреля по май спрос на ювелирные изделия значительно вырос. Особенно часто в Екатеринбурге выбирают изделия с фианитами, что составляет 80% от продаж. 17% - украшения с драгоценными камнями. Продажи колье выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и теперь средний чек составляет 4 тыс. 66 рублей. Наиболее популярным металлом стало серебро - 89% от общего объема продаж. На втором месте красное золото с 8% и белое золото с 3%. На втором месте по популярности - серьги (+23%) в среднем за 5 тыс. 534 рублей.

Парни тоже не остались в стороне, но отдают предпочтение часам, благодаря чему их продажи в Екатеринбурге с апреля по май увеличились на 57%. Средняя стоимость - 5 тыс. 305 рублей. Запонки обойдутся в 3 тыс. 194 рубля, а мужской ремень - в 815 рублей.

"Выпускной – торжественное мероприятие и особый день для девушек и молодых людей, когда можно подчеркнуть свою индивидуальность нарядной одеждой и украшениями. Аксессуары могут стать главным выделяющимся элементом образа, поэтому важно их выбирать в соответствии со стилем и цветом одежды. Практически под любой стиль актуально будут смотреться асимметричные изделия геометрических форм. Так, можно объединить в комплект пусеты и длинную моно-серьгу или серьги-каффы. Молодым людям помогут завершить свой образ на выпускной набор мягких браслетов из бусин, цепей различных плетений и толщины, массивные цепи на шею или набор фаланговых колец. Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках", - рассказала директор по продукту ювелирной компании SOKOLOV Елена Ракутина.