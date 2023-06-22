Крым выручит 2 млрд от продажи украинского имущества

В бюджет Республики Крым до конца года поступят не менее 1,9 млрд рублей от продажи национализированного имущества украинских собственников, поддерживающих украинский режим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

С ноября прошлого года в Крыму национализировано имущество около ста юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность против России. В отношении двух третей объектов недвижимости завершено оформление права собственности Республики Крым. На некоторых были введены временные администрации, другие были переданы в аренду.

В самое ближайшее время планируется продажа гипермаркета "Новацентр", недвижимого имущества ООО "Эссокс Београд-Стари Град", пансионата в Евпатории по улице Горького. До конца года пларинуется отчуждение недвижимого имущества ООО "Энвил" в Ялте (принадлежит дочери Коломойского), имущества ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), центра отдыха "Европа" в Партените (связан с Коломойским), сообщил спикер крымского парламента.

