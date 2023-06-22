Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой в октагоне

Создатель компании Meta* (признана в России экстремистской, запрещена) Марк Цукерберг неожиданно принял предложение Илона Маска (Tesla, SpaceX) о поединке в клетке.

Ранее Маск (вероятно, в шутку) написал в Твиттере, что "готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ Цукерберг опубликовал в своем Instagram** скриншот твита Маска с подписью "отправь мне место".

И Маск ответил: "Октагон в Вегасе". Он также написал о своей тактике боя. "У меня есть отличный прием, который я называю "Морж": я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю".

Издание Verge не знает, на кого ставить. С точки зрения физических параметров 51-летний Маск имеет преимущество над Цукербергом. Создатель Tesla заявлял, что "участвовал в настоящих жестких уличных драках" в детстве на своей родине в ЮАР. С другой стороны, 39-летний Цукерберг занялся боевыми искусствами и уже выигрывает турниры по джиу-джитсу.

Ранее Маск уже вызывал на бой президента России Владимира Путина.

*по решению российского суда считается экстремистской организацией, запрещена в РФ

**принадлежит Meta – компании, которая по решению российского суда считается экстремистской организацией, запрещена в РФ