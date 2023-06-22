Прокуратура проверит челябинский детсад, где воспитанникам прописали антибиотик без объяснения причин

В Челябинске прокуратура проверяет детский сад, где детям назначили пропить антибиотик.

В соцсетях родители рассказали, что у них в детском саду состоялась встреча с врачом кожно-венерологического диспансера. Она им сказала, что дети должны сдать кровь из вены и пропить антибиотик для "профилактики". На вопросы обеспокоенных родителей о причинах назначения, врач ответила, что "не имеет право сказать".

"В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников дошкольного учреждения на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В региональном минздраве сообщили, что у одного из работников детского сада во время медицинского осмотра выявили венерическое заболевание. "В детсаду незамедлительно начата работа, направленная на диагностику и превентивное лечение контактных лиц", — цитирует пресс-службу министерства информагентство "Первое областное".