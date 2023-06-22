Прокуратура проверит челябинский детсад, где воспитанникам прописали антибиотик без объяснения причин

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит челябинский детсад, где воспитанникам прописали антибиотик без объяснения причин

В Челябинске прокуратура проверяет детский сад, где детям назначили пропить антибиотик.

В соцсетях родители рассказали, что у них в детском саду состоялась встреча с врачом кожно-венерологического диспансера. Она им сказала, что дети должны сдать кровь из вены и пропить антибиотик для "профилактики". На вопросы обеспокоенных родителей о причинах назначения, врач ответила, что "не имеет право сказать".

"В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников дошкольного учреждения на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В региональном минздраве сообщили, что у одного из работников детского сада во время медицинского осмотра выявили венерическое заболевание. "В детсаду незамедлительно начата работа, направленная на диагностику и превентивное лечение контактных лиц", — цитирует пресс-службу министерства информагентство "Первое областное".

Теги: антибиотик, дети, прокуратура,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети