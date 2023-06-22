Китай полностью исключил РФ из проекта совместного самолета CR929, - СМИ

Совместный китайско-российский проект широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929 потерпел неудачу, пишет со ссылкой на представителя отрасли The Air Current.

По данным издания, на авиасалоне в Ле-Бурже самолет был представлен как полностью китайская разработка, какое-либо участие России не указывалось.

"Лента.ру" сообщает, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна была создать планер и принять участие в разработке двигателей. Однако после введения западных санкций в прошлом году эти планы оказались под вопросом. В результате китайская СOMAC привлекла к разработке двигателя Rolls-Royce и General Electric, а для тележек шасси использовала немецкие и американские узлы.

Как предполагалось, самолет на 250-300 пассажиров сможет составить конкуренцию проектам такого же класса у Airbus и Boeing. Основными рынками сбыта все равно должны стать Россия и Китай.

Создание пассажирского лайнера началось в 2016 году, а начать поставки CR929 изначально планировалось к 2026 году.

В 2019 году сообщалось, что Россия выделит из бюджета 17 млрд долларов на программу дальнемагистрального пассажирского самолета CR929, который разрабатывается в сотрудничестве с КНР.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что с 2015 года Россия уже вложила в программу широкофюзеляжного лайнера около 3 млрд рублей.