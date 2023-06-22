Китай полностью исключил РФ из проекта совместного самолета CR929, - СМИ

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика За рубежом
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Китай полностью исключил РФ из проекта совместного самолета CR929, - СМИ

Совместный китайско-российский проект широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929 потерпел неудачу, пишет со ссылкой на представителя отрасли The Air Current.

По данным издания, на авиасалоне в Ле-Бурже самолет был представлен как полностью китайская разработка, какое-либо участие России не указывалось.

"Лента.ру" сообщает, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна была создать планер и принять участие в разработке двигателей. Однако после введения западных санкций в прошлом году эти планы оказались под вопросом. В результате китайская СOMAC привлекла к разработке двигателя Rolls-Royce и General Electric, а для тележек шасси использовала немецкие и американские узлы.

Как предполагалось, самолет на 250-300 пассажиров сможет составить конкуренцию проектам такого же класса у Airbus и Boeing. Основными рынками сбыта все равно должны стать Россия и Китай.

Создание пассажирского лайнера началось в 2016 году, а начать поставки CR929 изначально планировалось к 2026 году.

В 2019 году сообщалось, что Россия выделит из бюджета 17 млрд долларов на программу дальнемагистрального пассажирского самолета CR929, который разрабатывается в сотрудничестве с КНР.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что с 2015 года Россия уже вложила в программу широкофюзеляжного лайнера около 3 млрд рублей.

Теги: китай, россия, CR929


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети