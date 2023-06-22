22 Июня 2023
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Фото: Михаил Морозов

Впервые в истории Ural Music Night услышит вся страна

Впервые в истории фестиваля Уральской ночи музыки, концерты будут звучать не только по всему Екатеринбургу, но и по всей России. Компания "Ростелеком" вызвалась устроить онлайн-трансляцию крупнейшего российского музыкального фестиваля. Выступления можно будет смотреть на кнопке 000 в цифровом видеосервисе Wink.

Напомним, что это уже девятый по счету фестиваль. В этом году на сценах уральской столицы выступит 2,5 тыс. музыкантов самых различных жанров: рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты и классика. Вход на каждую площадку свободный. Среди них как начинающие, так и уже получившие признание исполнители. Теперь заявить о себе станет еще проще, ведь концерт увидят все россияне.

"В этом году трансляция будет выводиться не только в эфир телекомпании "ОТВ", на сайт и в паблики Ural Music Night, но и в видеосервис Wink. Благодаря этому выступления музыкантов увидит вся страна. Wink входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков, и трансляция поможет существенно расширить аудиторию уникального музыкального фестиваля", - сообщил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

"Ночь музыки" стартует в 15.00 23 июня и завершится в 03.00 утра 24-го. Всего предусмотрено 14 площадок, среди котрых: стадион "Екатеринбург-Арена", Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Окружной дом офицеров ЦВО, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова, "Синара Центр" и Харитоновский сад.

"Здорово, что количество зрителей фестиваля "Ночь музыки" только растет, - отмечает директор Ural Music Night Евгений Горенбург. - В этом году музыкальное событие увидят не только свердловчане, но и все люди, которые пользуются видеосервисом Wink и живут в разных уголках страны. География расширяется, и это очень здорово! Уверен, что "Ночь музыки" пройдет очень ярко и запомнится надолго. Ведь мы постарались пригласить таких популярных артистов, как IOWA, Валерий Сюткин, Тося Чайкина, Максим Свобода, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и другие. До встречи на "Ночи музыки"!".

Трансляцию "Ночи музыки" на федеральном уровне в видеосервисе Wink организует "Синтерра Медиа", дочерняя компания "Ростелекома".

Теги: Ural Music Night, трансляция, Ростелеком


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