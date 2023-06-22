22 Июня 2023
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Фото: ЛДПР

В Прикамье депутат предложил "покупать" детей у женщин, решившихся на аборт

Депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников во время заседания заксобрания предложил ввести денежную компенсацию за отказ женщин от аборта, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива была высказана во время рассмотрения вопроса о демографической ситуации в регионе.

"Если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим. Если мы запретим аборты, то их будут делать подпольно. Может быть лучше уговорить ее родить, а ребенка забрать? Женщина приняла решение, мы не можем на него влиять. Может в таком случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории до родов? Мать решает, это ее воля, может отец — негодяй или организм не готов. Поэтому считаем нужным ребенка забрать, а потом уже, если она созреет и может стать матерью этого ребенка", - высказался депутат.

При этом он отметил, что назвать это продажей детей нельзя - это, по словам парламентария совсем другое. Он сообщил, что в России ежегодно совершается более 400 тыс. абортов. В Пермском крае - 10 тыс. заявок на аборты против 23 тыс. родившихся детей. "Это практически больше 30%. Это катастрофа национального масштаба", - считает Постников.

больница, роддом, роженица, младенец, медицина(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой, чаще начали беременеть несовершеннолетние школьницы. В 2022 году забеременели 324 девочки, а в 2021 — 272. Большинство из них из Перми (32), затем идут Березники (25), Лысьва и Чусовой (18), Пермский округ (17), Чайковский (16), Краснокамск (11).

В 68% случаев девушки решались рожать, а в 32% — беременность заканчивалась абортом. За последние три года число абортов среди девочек до 14 лет выросло в 4,5 раза, а в возрасте 15-17 лет снизилось. Всего в прошлом году в Пермском крае было сделано 10 141 абортов.

Теги: аборт, демография, женщины, дети


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