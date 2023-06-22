Франция и МОК договорились сотрудничать по вопросу допуска россиян к участию в Олимпиаде

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Спорт За рубежом
Фото:kremlin.ru

Франция и МОК договорились сотрудничать по вопросу допуска россиян к участию в Олимпиаде

На недавней встрече глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что будут сотрудничать по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже. Таким образом, можно ожидать, что власти Франции не поступят так, как поступили польские чиновники: допущенным до соревнований российским фехтовальщикам Польша просто не выдала визы для участия в турнире на своей территории. Бах назвал это "настоящей дискриминацией".

Он отметил, что никто не хочет, чтобы спортсмены "страдали из-за действий своего правительства", и поблагодарил международные федерации тхэквондо и дзюдо, которые допустили россиян до соревнований.

"Наш ответ прозрачен. Наши ценности — это наш компас, поэтому мы и выпустили эти рекомендации. Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает. Мы осуждаем СВО с первого дня и действия российского и белорусского правительства. Но мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами", — заявил Бах на внеочередной сессии МОК.

Стоит отметить, что содействие французских властей многим спортсменам из России просто не понадобится: они технически не смогут отобраться на Олимпиаду. Например, российских скалолазов допустили до соревнований с 2024 года. Но квалификация на Олимпиаду проходит в 2023 году в ходе международных турниров, на которые россиянам вход закрыт.

Теги: мок, томас бах, олимпиада, россияне


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети