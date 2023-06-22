Франция и МОК договорились сотрудничать по вопросу допуска россиян к участию в Олимпиаде

На недавней встрече глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что будут сотрудничать по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже. Таким образом, можно ожидать, что власти Франции не поступят так, как поступили польские чиновники: допущенным до соревнований российским фехтовальщикам Польша просто не выдала визы для участия в турнире на своей территории. Бах назвал это "настоящей дискриминацией".

Он отметил, что никто не хочет, чтобы спортсмены "страдали из-за действий своего правительства", и поблагодарил международные федерации тхэквондо и дзюдо, которые допустили россиян до соревнований.

"Наш ответ прозрачен. Наши ценности — это наш компас, поэтому мы и выпустили эти рекомендации. Решение не будет легким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает. Мы осуждаем СВО с первого дня и действия российского и белорусского правительства. Но мир не черный или белый. МОК попал в ситуацию между двумя враждующими сторонами", — заявил Бах на внеочередной сессии МОК.

Стоит отметить, что содействие французских властей многим спортсменам из России просто не понадобится: они технически не смогут отобраться на Олимпиаду. Например, российских скалолазов допустили до соревнований с 2024 года. Но квалификация на Олимпиаду проходит в 2023 году в ходе международных турниров, на которые россиянам вход закрыт.