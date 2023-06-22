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Фото:izvestia.ru

Кислород на потерявшемся вблизи "Титаника" батискафе кончился, - береговая охрана США

Ситуация с пропавшим у обломков "Титаника" батискафом фатальная или близка к этому. На судне должен был кончиться запас кислорода.
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По данным береговой охраны США, воздух в аппарате, если он не поврежден и до сих пор функционирует, должен был закончиться сегодня в 13.30 по московскому времени, пишет РИА Новости. Однако после представитель охраны уточнил, что воздух иссякнет на 38 минут позже. При этом telegram-канал Shot сообщает, что кислород должен был кончиться в 14.10 по московскому времени. Поиски пока не увенчались успехом. Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, чей друг находится на борту аппарата, сообщил, что ситуация с батискафом "практически близка к фатальной, а может быть, и фатальная".

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, а также еще несколько миллиардеров. Жена генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком супружеской пары Исидора и Иды Штраусов, погибших при крушении "Титаника".

Теги: "Титан", "Титаник", Анатолий Сагалевич, батискаф, кислород


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