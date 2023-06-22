22 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

На Урале СК проверит семью, из которой изъяли четверых детей

На Среднем Урале Следственный комитет разбирается в неблагополучной ситуации, в которой оказались несколько детей.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, стало известно, что в одной из семей Нижнего Тагила изъяты четверо малолетних, которые проживали в антисанитарных условиях. Кроме этого, за ними не велся родительский контроль со стороны матери, которая нередко подолгу отсутствовала дома.

Следователи СКР начали проверку для установления всех обстоятельств данной ситуации и дачи ей правовой оценки. Отдельно будет выясняться, в полном ли объеме органы профилактики проводили необходимые мероприятия в отношении данной семьи по выявлению фактов детского неблагополучия.

Как добавили в ведомстве, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: СК, семья, проверка


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