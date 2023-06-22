Выпускники-медалисты из Академического продолжают озеленять "Золотую рощу"

Выпускники-медалисты Академического района продолжили традицию своих предшественников, и в честь успешного окончания школьной жизни высадили новые деревья в "Золотой роще". Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе АО СЗ "РСГ-Академическое" - основателя и главного застройщика района, который в прошлом году и ввел эту традицию.

"Обычно фруктовые деревья на первый год не плодоносят. Но мы увидели, что наши яблони и груши цвели, на них завязались плоды. Это хороший знак. Традицию будем продолжать и в этом, и в будущем году, и во все последующие годы. Мы хотим, чтобы район стал зеленым, чтобы жители дышали свежим воздухом, чтобы им было комфортно и красиво", - рассказал председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Сегодня 28 "золотых" юношей и девушек посадили 15 груш и яблонь. Рекордным числом лучших выпускников в этом году стала первая в районе – школа № 16. перед посадкой подростки дали клятву ухаживать за деревьями, поливать их и хотя бы иногда встречаться здесь со своими школьными друзьями.

"Подобное событие стало уже доброй традицией в Академическом районе мы уже несколько лет высаживаем аллеи. Раньше мы высаживали и на территории школы, и на территории района Академический вот второй год подряд мы высаживаем здесь, возле храма. Это потрясающее событие, ребята высаживают дерево, оставляя здесь частичку себя, частичку совей души. Будут приходить сюда, поливать и радоваться тому, какое это дерево стало красивое. Сегодня они все в рабочей форме, готовые трудиться, а завтра пройдет торжественное вручение аттестатов. Они красивые, прекрасные, юные будут получать свой документ об образовании и прощаться со школой", - отметила директор школы № 16 Анна Тимошкина.

"Золотая роща" располагается в Преображенском парке. По словам Киселева, дети – это лучшее, что у нас есть, а потому именно они должны оставить свой след в Академическом. Самым большим из них будет вклад в озеленение родного района.

Добавим, что в Академическом регулярно высаживают деревья и кустарники как на придомовых территориях, так и на общественных пространствах. Здесь есть аллея медиков, посадки сибирских кедров, аллея дубов, аллеи сирени, кедров и яблонь. Озеленение района будет продолжаться и дальше.