В Кремле отреагировали на отмену Дня Победы в Молдавии

Кремль "чрезвычайно негативно" относится к решению отменить празднование 9 Мая в Молдавии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные решения "очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких", коих много в Молдавии, пишет РБК. И, конечно, "это то, что вызывает искреннее разочарование".

Напомним, 21 июня правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании Дня Победы и его переносе с 9 на 8 мая.