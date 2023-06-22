В Тюменской области количество безработных сократилось на 35%

В Тюменской области количество безработных сократилось на 35%, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ситуацию на рынке труда обсудили на заседании Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

В настоящий момент численность безработных составляет 2 827 человек.

В регионе представлено свыше 24 000 вакансий. Наибольшее количество - от предприятий строительной отрасли и торговли.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, ситуация на рынке труда Тюменской области продолжает оставаться стабильной.

"Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению и качественному подбору кандидатов для работодателей. Департамент разработал бизнес-ситуацию, включающую в себя комплексный план работы по подбору персонала", - заявил он.

23 июня с 11.00 до 14.00 в Тюменской области на 25 площадках пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Жители региона могут пройти экспресс-собеседование у работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и возможностях профессионального обучения.