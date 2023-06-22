В Челябинской области водитель иномарки устроил ДТП с переворотом, уходя от погони ДПС

В ЗАТО Озерск в Челябинской области водитель иномарки, скрываясь от сотрудников ДПС, попал в ДТП. Автомобиль перевернулся, мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла днем 21 июня. Экипаж ДПС получил информацию от очевидцев, что у магазина "Интервал" на улице Кыштымская водитель автомобиля Шевроле Эпика управляет транспортным средством, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС прибыли на место и предложили водителю выйти из машины, но он попытался уехать. Автомобиль начали преследовать. Водитель увеличил скорость и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Шевроле Ланос. После удара Эпика столкнулась со встречным Рено Дастер, съехала на обочину и опрокинулась на крышу. Водитель получил травмы. Также за медицинской помощью обратился водитель Рено Дастер.

На водителя Шевроле завели административное дело.